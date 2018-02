Banda Ultra Larga a Capaccio: la convenzione con la società Infratel Italia Spa

Novità a Capaccio Paestum: la Giunta comunale, guidata dal sindaco Franco Palumbo, ha approvato la convenzione con la società Infratel Italia Spa per la realizzazione della Banda Ultra Larga sul territorio. La convenzione fa seguito all’accordo di programma siglato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la Regione Campania per lo sviluppo della rete in fibra ottica in Campania, nell’ambito del programma per lo sviluppo della Banda Larga in tutte le aree cosiddette “bianche” del Paese.

La stipula

La Convenzione è propedeutica all’avvio della progettazione esecutiva da parte della ditta aggiudicatrice, Open Fiber, e, quindi, alla realizzazione della rete in fibra ottica a Capaccio Paestum. Infratel, dal suo canto, si impegnerà, senza alcun impegno di spesa da parte dell’Ente, al ripristino dello stato dei luoghi dopo la posa della rete.