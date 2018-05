Lavori stradali Open Fiber, Santoro attacca: "Strade distrutte"

"Strade dissestate, nessuno ripara". Il consigliere comunale del gruppo Giovani Salernitani-demA Dante Santoro ha chiesto alla società Open Fiber e al Comune di Salerno "un intervento immediato per riparare il manto stradale e l'asafalto dissestati, dopo i lavori per il passaggio della fibra ultraveloce". Santoro attacca: "Open Fiber sta devastando il manto stradale Subiamo da mesi un intralcio alla viabilità ed alla vivibilità della città. Come risarcimento del danno enorme, la fibra verrà erogata gratis ai salernitani?. Open Fiber nonsta riparando le strade e l’amministrazione comunale deve far valere i diritti dei cittadini e non girarsi dall’altra parte”.

Le frecciate

“Open Fiber è nata con lo scopo di installare la fibra nelle zone antieconomiche cosiddette a fallimento di mercato. Perché a Salerno la fibra viene installata nelle zone principali? - si domanda Santoro - Il sospetto è che venga tradita la missione. Spero che vengano subito date risposte esaustive a queste domande e che si cambi registro, altrimenti tuteleremo i diritti dei cittadini in ogni sede competente".