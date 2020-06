Salernitano muore durante un controllo a Fidanza, il genero: "Lo hanno soffocato"

Era al volante senza cintura di sicurezza, è stato fermato dalla Polizia Stradale. Avrebbe reagito alla sanzione, poi il tragico epilogo. Antonio Marotta, 63 anni, originario di Salerno, nel tardo pomeriggio di ieri è morto a Fidenza (Parma), dove viveva da tempo. Era a bordo della sua auto quando è scattato il controllo da parte di una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti hanno notato che non indossava la cintura e così lo hanno fermato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini

Secondo quanto risulta non era la prima volta che il 63enne veniva controllato senza i dispositivi allacciati, ma ieri pomeriggio, dopo la contestazione del verbale, l'uomo pare abbia reagito andato in escandescenze e cominciando ad inveire contro i poliziotti. Per fermarlo i due agenti di pattuglia lo avrebbe ammanettato e, a quel punto, il 63enne si sarebbe sentito male, accasciandosi al suolo. Subito è partita la chiamata al 118 ma i medici arrivati sul posto, dopo vari tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sull'episodio la Procura di Parma ha deciso ulteriori accertamenti ed aprirà nelle prossime ore un fascicolo di indagine. Nei prossimi giorni quindi verrà eseguita l'autopsia sul corpo del 63enne e saranno quasi sicuramente ascoltati dal magistrato i due agenti della pattuglia. Si vaglierà la loro posizione. La famiglia dell'uomo ha subito nominato un proprio legale, l'avvocato Carlo Ambrosini, e ora chiede che venga fatta chiarezza su quanto successo. A parlare è Angelo Pinto, genero di Marotta che, parlando con l'Ansa, associa la vicenda del familiare al caso Floyd. "Non ci spieghiamo come possa essere accaduto un evento del genere. Per noi è tutto riconducibile ai fatti americani", ha detto. Secondo le testimonianze che Pinto ha riferito di avere, "per futili motivi si sono permessi di ammanettarlo, buttarlo a terra e soffocarlo. Un abuso di potere vero e proprio come quello del povero americano ucciso". Altri testimoni invece raccontano del tentativo degli agenti di calmare l'uomo e poi del suo improvviso malore al momento di essere ammanettato. Marotta, vedovo, bracciante agricolo in pensione da una decina d'anni era, secondo quanto riferito dallo stesso genero, cardiopatico e soffriva di alcune patologie respiratorie certificate pare anche da un documento che il 63enne portava sempre con se'. "Era poi un uomo leale, calmo e giusto - ha concluso Pinto - Viveva per i nipoti e i figli".