Botte in testa e sul viso per la fidanzata: nei guai un giovane a Maiori

E' finita in ospedale, una giovane romana malmenata dal suo fidanzato, in casa, a Maiori. Come riporta Il Vescovado, la 20enne è giunta in ambulanza al Pronto Soccorso del Costa d’Amalfi questa mattina, con vistose ecchimosi e abrasioni al volto, gonfio e con un occhio livido.

I soccorsi

In evidente stato di choc, la vittima ha confermato ai medici di aver subito violenza a casa del 25enne di Maiori col quale aveva una relazione. La giovane ha subito fratture ossee e contusioni multiple al cranio, specie al viso, compreso il naso, guaribili in 30 giorni. I sanitari, dunque, hanno allertato i carabinieri che hanno condotto il giovane in caserma, per interrogarlo.