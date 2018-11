La Fidu fa visita alla casa circondariale di Fuorni

Domani, martedì 20 novembre, Comitato di Salerno della FIDU e dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito ha promosso una visita al penitenziario di Fuorni, alle ore 12. Nel pomeriggio, alle ore 16, è in programma la conferenza stampa al Salone dei Marmi di Palazzo di Città e dalle ore 17 alle 19 un convegno.

Il tema

Si dibatterà sulle 8 proposte di legge di iniziativa popolare (Artt. 3 e 71 Cost.). La visita, la conferenza e il convegno diventano particolarmente importanti e anche di stringente attualità, alla luce degli ultimi fatti di cronaca denunciati dai sindacati, con particolare riferimento alla recente aggressione subita da un agente penitenziario all'interno della casa circondariale e alla scoperta di droga.



Il programma

Alle ore 16, parteciperanno alla conferenza stampa l'Onorevole Rita Bernardini, coordinatrice Presidenza Partito Radicale; Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del Comune di Salerno; Avv. Michele Sarno, Presidente della Camera Penale di Salerno; Avv. Fiorinda Mirabile, coordinatrice nazionale Comitati FIDU; Donato Salzano, Segretario Ass. “Maurizio Provenza”. A seguire, il Convegno, a Palazzo di Città con i saluti istituzionali di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, di Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione, di Antonio Carbonaro, Consigliere comunale, di Giuseppe Ventura, Consigliere comunale. Presenzieranno Avv. Americo Montera, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Avv. Michele Sarno, Presidente della Camera Penale di Salerno, Avv. Gaspare Dalia Docente di Diritto processuale penale comparato nell’Università di Salerno. Interventi dell'Onorevole Rita Bernardini, coordinatrice Presidenza Partito Radicale, del Senatore Antonio Misiani, membro della Commissione Bilancio del Senato. Relazioneranno il Professore Antonio Stango, Presidente nazionale FIDU; On. Avv. Dario Barbirotti, Tesoriere Comitato FIDU di Salerno; Donato Salzano, Segretario Ass. “Maurizio Provenza”; Avv. Fiorinda Mirabile, coordinatrice nazionale Comitati FIDU; Avv. Natascia Malinconico, Segretario Comitato FIDU Salerno; Tommaso D’Angelo, Direttore di “Cronache”; Avv. Leonardo Gallo, Consigliere Comunale; Andrea Manzi, ex direttore di “Città di Salerno” e di “Telecolore”; On. Prof. Guido Milanese, Docente di Neuropsichiatria alla Seconda Università di Napoli; Prof. Arch. Tania Mucciolo; Dott. Maurizio Pintore, Anestesista Rianimatore; Avv. Valentina Restaino.