Figc, Gagliano nomina i segretari provinciali: Malangone riconfermato a Salerno

Il presidente della Figc Campania Salvatore Gagliano, dopo la sostituzione a sorpresa di tre dei cinque delegati provinciali, esattamente quello di Benevento, di Caserta e di Napoli (con la conferma di Andrea Ruggiero ad Avellino e di Vincenzo Faccenda a Salerno), ha provveduto ad indicare i nominativi dei nuovi Segretari delle Delegazioni Provinciali, visto che il mandato precedente si era ultimato con la fine della Stagione Sportiva 2017/2018. Si tratta di Tommaso Imperiale (Avellino), Pasquale Ciambriello (Benevento), Alfredo Perretta (Caserta), Flavio Amore (Napoli), Pietro Malangone (Salerno). Quest’ultimo unico riconfermato.

Il presidente Gagliano ha dichiarato:

“Ho pregato i Delegati di Benevento, Caserta e Napoli, neo nominati, di profondere il massimo impegno per collaborare al meglio presso la Delegazione a cui sono stati rispettivamente assegnati. Approfitto per ringraziare i Delegati uscenti (Antonio D’Argenio a Benevento, Gerardo Trombetta a Caserta ed Antonio Montesano a Napoli), per il professionale contributo offerto, a titolo gratuito, e che hanno fatto conseguire notevoli risultati, che sono sotto gli occhi di tutti”.