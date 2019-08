Sapri ospita le riprese del film 007: tanta curiosità

Sapri è pronta ad ospitare il set del film 007. L'amministrazione comunale, in primis il sindaco Antonio Gentile, ha dato il via libera alle riprea del venticinquesimo episodio della famosa serie tv, che ha come protagonista James Bond. Telecamere accese al porto ma anche nel centro cittadino.

Il cast

Reciteranno gli attori Rami Malek, Naomie Harris, Lèa Seydoux e Ben Whishaw. Alla regia, Cary Fukunaga. Tutto pronto per la ripresa delle scene. Lo scrive infocilento.it