Un'altra vittoria negli USA per Filmesque: il corto di De Sio e Zed

Ancora soddisfazioni americane per Filmesque, il cortometraggio del regista e producer salernitano The Maestro Vincenzo De Sio in coppia con Walton Zed. Dopo la vittoria al Los Angeles Cine Fest 2019, infatti, il cortometraggio dei due artisti campani ha vinto anche il premio come Best Animation Short Film agli Aphrodite Film Awards di New York.

Le parole di De Sio

"Ancora emozioni fortissime e ancora un grande attestato di stima dagli USA - ha commentato De Sio - Grazie a Walton, a Francesca Fabbri Fellini ed Elena Alessandra Anticoli de Curtis che dal primo momento ci sostengono". "Siamo onorati di portare nel mondo due grandi del cinema e che l'arte italiana negli States sia valorizzata": ha aggiunto Walton Zed. De Sio, poi, ha svelato anche il suo prossimo progetto: "Insieme con la AlchemicartS Graphics&Animation di Mauro Manganiello sosterremo Walton Zed per un nuovo cortometraggio animato, dipinto e diretto interamente da Zed. Sarà qualcosa di straordinario, unico e vedrà ancora la Campania protagonista nel mondo".