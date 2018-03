Filt Cgil Salerno, il nuovo segretario generale è Gerardo Arpino

L’assemblea generale della Filt Cgil Salerno, riunitasi questa mattina presso la sede di via Francesco Manzo, ha eletto all’unanimità Gerardo Arpino nuovo segretario generale.

Arpino nasce a Salerno nel 1979, dipendente della Sita dal 2003, si iscrive subito alla Filt Cgil e nel 2005 viene eletto Rsa della Sita. Nel 2007, successivamente, diventa coordinatore della Rsa Sita e nel 2009 si traferisce al Cstp dove continua la sua attività sindacale. Nel corso degli anni ha maturato esperienze sindacali notevoli che l’hanno visto protagonista in alcune importanti vertenze tra cui quella del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento al delicato passaggio dal Cstp a Busitalia Campania.

Soddisfatto il segretario generale della Camera del Lavoro Arturo Sessa:

“Prosegue il rinnovamento ed il cambiamento nella Cgil salernitana. È stato eletto a segretario generale di una vitale categoria come quella dei trasporti, un compagno che si è distinto brillantemente nel corso degli anni per impegno, militanza e rappresentanza delle istanze di tutto il comparto. Nel ringraziare il segretario uscente Amedeo D’Alessio, eletto la settimana scorsa segretario generale della Filt Campania, a cui va il nostro plauso per il grande lavoro svolto, nonché l’impegno e la dedizione che continuerà a profondere nel suo nuovo impegno, siamo certi che il neo eletto segretario generale continuerà a lavorare nel solco della confederalità e per rafforzare la presenza del categoria sul territorio”.