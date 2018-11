Perquisizioni della Finanza nel Comune di Castel San Giorgio: parla il sindaco

"In merito ad alcune perquisizioni effettuate questa mattina da militari della Guardia di Finanza e che hanno riguardato anche un assessore in carica, Giovanni De Caro, l’Amministrazione Comunale guidata da Paola Lanzara intende immediatamente sottolineare la propria estraneità ai fatti oggetto dell’indagine": è quanto si legge in una nota del Comune di Castel San Giorgio, dopo il blitz della finanza a Palazzo di Città.

Le precisazioni

“Va subito sgombrato il campo per evitare facili strumentalizzazioni – ha detto Paola Lanzara sindaco di Castel San Giorgio – Le perquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza riguardano fatti e cose estranee completamente all’attività della Pubblica Amministrazione. Anzi, sembra che gli accertamenti riguardino eventi che risalgono indietro negli anni e che rientrano del tutto nella sfera privata dell’assessore De Caro. Siamo rispettosi dell’operato della Magistratura alla quale, nel caso ne avesse bisogno, siamo pronti a dare la più piena ed incondizionata collaborazione, come siamo, altresì, convinti, che si arrivi ad una veloce definizione della vicenda che riesca a stabilire la verità dei fatti oggetto di indagine. Siamo altresì fiduciosi che l’assessore De Caro riesca, prima possibile, a dimostrare la sua totale estraneità all’intera vicenda. E’ con questo spirito – chiude Paola Lanzara – che assistiamo all’evolversi degli eventi in attesa di conoscere la verità”.