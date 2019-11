Contraffazione di libri, blitz della Finanza a Salerno, nell'Agro e nell'Irno: 4 denunce

Lotta alla riproduzione illecita di opere letterarie. La Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione della contraffazione, è intervenuta a Salerno, Scafati e Fisciano e ha sequestrato due pc assemblati, due hard disk, 3400 testi coperti da copyright, in formato cartaceo ed elettronici. Quattro titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica. Si tratta di riproduzione abusiva di opere letterarie, in violazione della legge sul diritto d’autore.

La normativa



La legge numero 633/1941 consente la riproduzione di opere dell’ingegno pubblicate per la stampa, esclusivamente “per uso personale” del cliente, previo pagamento di un compenso forfettario che ciascun punto di riproduzione deve corrispondere alla Siae. In ogni caso, non è possibile riprodurre più del 15% del testo. Su scala regionale, ad oggi, gli interventi nello specifico settore hanno permesso di rinvenire e

sottoporre a sequestro 763 riproduzioni illecite di testi, 34779 file in formato pdf contenenti testi universitari ed altre opere librarie, 27 fotocopie di opere coperte da copyright, 49 pen drive, 4 fotocopiatrici, 7 personal computer, 3 hard-disk con la segnalazione di 16 responsabili all’Autorità Giudiziaria.