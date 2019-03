Finanziamenti regionali: 240mila euro per il Comune di Agropoli

Il Comune di Agropoli è risultato destinatario di due finanziamenti regionali. Il primo, pari a 50.000 euro, è relativo ad un infopoint multimediale. Altamente tecnologico, si aggiungerà ai classici infopoint, attualmente presenti sul territorio, che svolgono una importante azione di informazione e guida per visitatori e turisti. Il secondo finanziamento, pari a 190.000 euro, riguarda invece l'immobile dell'ex Pretura, sito in via Pisacane, a pochi passi dal porto turistico. Serviranno per l'adeguamento funzionale mediante il restauro e il risanamento conservativo del secondo piano del palazzo.

La mappa degli interventi

I lavori garantiranno il consolidamento delle strutture, la sostituzione dei solai, il rifacimento degli impianti (elettrico, idrico, termico). Saranno inoltre realizzate nuove stanze da destinare a funzioni socio-culturali. La location, denominata "Palazzo Civico delle Arti" ospita attualmente il museo civico ed è sede di sale espositive dove, in maniera costante, vengono operate mostre artistiche. E' sede inoltre degli uffici del Centro Informagiovani e della Biblioteca comunale. "I nuovi lavori al Palazzo Civico delle Arti – afferma il sindaco Adamo Coppola – consentiranno di valorizzare un sito che da tempo abbiamo destinato alla cultura, un settore verso il quale abbiamo riposto molto interesse e che riteniamo portante anche per puntare ad un turismo di qualità, in ogni periodo dell'anno. Inoltre, l'infopoint multimediale, interessante anch'esso sempre in chiave turistica, arricchirà