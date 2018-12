Caricava la merce ma poi la faceva sparire, scoperta finta società di trasporti: arresti anche a Salerno

E’ stata scoperta una finta ditta di trasporti che prendeva le commesse e poi faceva sparire la merce. Per questo, stamattina, gli agenti della Polizia stradale di Verona hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare (4 in carcere e 1 ai domiciliati) tra la città scaligera, Salerno e Milano, nei confronti di altrettante persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alle truffe, alla appropriazione indebita ed alla ricettazione.

La truffa

I truffatori avevano intestato a un prestanome una ditta di autotrasporti che si proponeva sul mercato a prezzi stracciati. Una volta ottenuta da ditte e distributori la commessa per effettuare un trasporto merci, si presentavano con regolari bolle a prelevare il carico per poi sparire. Grazie anche all´utilizzo dei social network da parte dei camionisti, la Polizia di Stato ha recuperato due carichi per un valore di oltre 150 mila euro .