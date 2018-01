"Finto medico" all'ospedale Umberto I di Nocera: 4 indagati

Sono state chiuse le indagini per l'episodio relativo al finto medico che, nell'agosto 2016, vagava tra le corsie del Pronto Soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. L'uomo che si spacciava per medico era in realtà uno studente di Medicina: il giovane avrebbe perfino visitato alcuni pazienti. Il tutto sotto gli occhi del responsabile di reparto e di altri due medici in servizio quella notte al Pronto Soccorso, come riporta La Città.

Le indagini

Indagati, dunque, oltre lo studente angrese, anche l’allora responsabile della struttura e due medici nocerini. L'accusa per questi ultimi è di concorso in esercizio abusivo dell’attività medica. Sotto inchiesta anche per falso in atto pubblico, il giovane e uno dei medici.