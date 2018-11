Finto steward nel parcheggio dello stadio: arrestato dalla Polizia

Si aggirava nel parcheggio antistante la tribuna, lato curva Nord dello stadio Arechi, durante Salernitana-Spezia, e indossava una casacca simile a quella degli steward, convinto di non poter essere riconosciuto, nonostante il provvedimento di misura detentiva emesso a suo carico. Il 47enne A.S., già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, si era reso irreperibile ma è stato acciuffato dai poliziotti e bloccato durante i controlli disposti per "Luci d'Artista".

Il provvedimento

Al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa lavoro di Vasto, in provincia di Chieti, dove dovrà scontare un anno di detenzione. Era già noto alle forze dell'ordine per svariati reati commessi: spaccio di droga, contrabbando di sigarette, evasione dagli arresti domiciliari, violazioni delle prescrizioni della libertà vigilata, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, nonché estorsione commessa nell’ambito dell’attività di parcheggiatore abusivo, reato per cui era stato tratto in arresto, insieme ad altri 34 soggetti, nel mese di luglio 2017.