Fiordo Furore, Iannone (FdI) : "La Regione lo metta in sicurezza"

Allarme sicurezza a Furore: il fiordo ha bisogno di urgente maquillage e Antonio Iannone (FDI) chide alla Regione di intervenire.

La nota

Il Senatore di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “E' inconcepibile che il fiordo di Furore sia interdetto, vanno subito eseguiti i lavori di messa in sicurezza per restituire alla fruibilità dei turisti questo incanto che è patrimonio Unesco. Mercoledì ho incontrato in Senato il Sindaco, Giovanni Milo, con i rappresentanti della sua Amministrazione impegnandomi ad informare e sollecitare il Ministro Costa affinché anche il Governo nazionale sia in campo per tutelare la grande bellezza del Fiordo di Furore. Produrrò nei prossimi giorni un’interrogazione parlamentare per portare a conoscenza della vicenda il Ministro dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare. La Regione Campania ha l’obbligo di essere vicina alla piccola Comunità di Furore che possiede questo grande patrimonio orgoglio del nostro territorio. De Luca non dorma come suo solito”.