"Un fiore per Violeta", donne in marcia silenziosa : ecco la data

Si terrà il 25 novembre alle ore 10.30 la marcia silenziosa organizzata dalle donne del Vallo di Diano e Tanagro, in memoria di Violeta Senchiu e di tutte le donne che subiscono violenza di genere.

Il programma

Il Vallo di Diano non si è fermata alle lacrime , alla raccolta fondi ed ai funerali. La marcia partirà dall'ex tribunale (Trinità di Sala Consilina) e proseguirà fino in piazza Umberto I, davanti la “panchina rossa”. Gli organizzatori invitano la popolazione tutta a partecipare attivamente portando un fiore rosso tra le mani come simbolo per Violeta. "Il silenzio - scrivono - griderà contro ogni forma di violenza, di ingiustizia e di pregiudizio di genere. Si sceglie Sala Consilina in omaggio a Violeta, come punto di partenza per dimostrare che noi ci siamo, che non taceremo e non ci fermeremo. Ogni singola persona, con il proprio contributo, può fare la differenza".