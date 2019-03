Fiori e colori a Calvanico: la primavera sboccia nel caratteristico comune del salernitano

Rose, margherite, fiori di campo, primule: la primavera è ufficialmente arrivata a Calvanico, nel salernitano. Innumerevoli e coloratissimi, i fiori sbocciati nel Comune che nacque già nella Preistoria, diventando poi feudo.

Caratterizzato da boschi e angoli suggestivi, Calvanico merita di essere visitato anche per la sua storia: secondo una leggenda, nel Medioevo, sul Pizzo San Michele, apparse l'omonimo arcangelo, e venne eretta una chiesa in suo onore. Nel 1600 venne costruita una statua dedicata all'arcangelo, fatta interamente d'argento, motivo di culto intenso da parte dei Calvanesi, e non solo. Nel 1973 vennero trovati degli scheletri nella congrega della chiesa del Salvatore, appartenenti alla prima metà del '700: probabilmente alcuni schiavi morti proprio in quel luogo. Da scoprire.