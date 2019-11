Curiosità a Fisciano, arriva Alvaro Vitali per uno spot pubblicitario

Tanta curiosità, oggi, a Lancusi (Fisciano), dov’è arrivato lo storico attore napoletano Alvaro Vitali, icona della commedia sexy all’italiana tra gli anni settanta e ottanta, il quale è stato accolto con grande entusiasmo dagli abitanti.

La curiosità

Sul set delle riprese, nonostante la pioggia e il freddo, son bastati solo alcuni ciak prima che Alvaro Vitali venisse letteralmente travolto da una schiera di fan, in trepidante attesa di scattare un selfie con il proprio beniamino. L’attore, scelto come testimonial per il lancio di un nuovo prodotto dell’azienda Galdieri Petroli, con garbo e simpatia si è lasciato fotografare e ha intrattenuto i presenti con alcune delle battute di repertorio. Le riprese sono state l’occasione per attori locali di lavorare spalla a spalla con un grande professionista, che ha avuto l’opportunità di lavorare con Federico Fellini, Mario Monicelli, Dino Risi.

Gallery