Fisciano, più controlli sulle strade a Ferragosto: attivo numero per gli anziani

Saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale per la pausa estiva del Ferragosto su tutto il territorio del Comune di Fisciano.

La mossa

A stabilirlo è stato il sindaco del centro della Valle dell’Irno Vincenzo Sessa che ha predisposto un maggiore controllo del territorio per garantire maggiore sicurezza a quanti hanno lasciato le proprie abitazioni per un meritato riposo. Attivo, inoltre, anche un servizio per tutti gli anziani che potranno per ogni necessità rivolgersi al numero del Comando Operativo della Polizia Municipale 0899501543 per qualsiasi evenienza.