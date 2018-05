Lavoro: dal 23 al 26 maggio torna Fisciano Brain Camp

Questa mattina, presso l'Aula Consiliare del Comune di Fisciano, è stata presentata la seconda edizione del Fisciano Brain Camp. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, la manifestazione che mette in contatto i giovani con il mondo del lavoro torna a Fisciano dal 23 al 26 maggio quanto terminerà in occasione del ViviUnisa di Notte.

I commenti

Soddisfatto il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che ha commentato: "È il secondo anno che mettiamo in campo questa manifestazione che ha un doppio fine, in particolare quello di mettere in contatto il mondo del lavoro giovanile con quello delle imprese. Non solo, ci sarà anche il divertimento. Anche quest'anno ci saranno molte imprese a cui i ragazzi potranno accedere per fare colloqui. Lo scorso anno abbiamo avuto un buon riscontro: 7 ragazzi sono stati assunti grazie a Fisciano Brain Camp e speriamo quest'anno di migliorare ulteriormente. C'è la possibilità di avere contatti con aziende non solo comunali, ma anche a livello nazionale e internazionale. Credo - ha concluso Sessa - che questo evento sia qualcosa di importante per questo territorio". Anche Nicola Prudente, consigliere comunale con delega agli eventi, si è detto entusiasta della manifestazione: "Voglio ringraziare gli enti e le associazioni coinvolte in questa edizione del Fisciano Brain Camp. Partendo dall'associazione ViviUnisa e DLiveMedia che sono partner della nostra manifestazione. Inoltre, ringrazio l'Università degli Studi di Salerno, la Pro Loco fiscianese, l'Associazione Dottorandi e Dottorati di Ricerca italiana ed il servizio Placement dell'Ateneo. Ufficialmente si partirà dal 24, quando ci sarà il primo meeting, dove i ragazzi iscritti incontreranno le aziende. Ci saranno gruppi internazionali come Decathlon, Sammontana, MSC Crociere e molte altre aziende del territorio. Le opportunità ci sono per incontrare il mondo del lavoro". Sulla manifestazione è intervenuto anche Antonio Santoro della direzione artistica di ViviUnisa di Notte: "Per noi è un piacere ed un onore collaborare alla manifestazione Fisciano Brain Camp, contribuendo con ViviUnisa di Notte come parte social dell'evento. È la nona edizione, nata da un gruppo studenti e allargatasi nel corso degli anni non solo all'Università ma in tutto la provincia. Ci saranno dj conosciuti nel territorio come Andrea Durante e Marco Montefusco. Avremo anche artisti internazionali come Rudeejay e Angemi, che ci terranno compagnia nelle serate di venerdì e sabato. La location sarà la stessa dello scorso anno, ovvero presso la Piazza degli Eventi dell'Università di Salerno. La nostra speranza è che l'evento si svolga nella massima sicurezza e all'insegna del sano divertimento. Ringraziamo il Comune di Fisciano per l'opportunità che ci concede".

Iscrizioni

Per iscriversi al Fisciano Brain Camp, che ha come media partner Radio Base e ZON Service, bisogna andare sul sito della manifestazione, inserire i propri dati nell'apposito form e successivamente si verrà contattati dagli organizzatori.