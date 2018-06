Fisciano, terminati i lavori in centro: cambia la viabilità

Continuano i lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale nella città di Fisciano. In questi giorni il cantiere è stato aperto a Fisciano Capoluogo. Ciò sta comportando la variazione del senso di marcia di via Antinori ed il senso unico di via della Libertà.

L’annuncio

Il sindaco Vincenzo Sessa annuncia: “A breve seguirà l’inaugurazione della rotatoria di via Roma e dei nuovi marciapiedi. Continuiamo ad arricchire il volto del nostro territorio, migliorando la vivibilità dei cittadini e aumentando le condizioni di sicurezza”.