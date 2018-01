Fisciano, 14enne folgorato da una scarica elettrica: ci sarà il processo

Finisce a processo per omicidio colposo un uomo di 46 anni, accusato di non aver preso le giuste precauzioni quando Ettore Abagnale, ragazzo di 14 anni, moriva folgorato da una scarica elettrica. Era il 10 giugno 2016: il ragazzino raccoglieva ciliegie per un evento di beneficenza e manteneva una scala in alluminio di 8 metri da un lato, senza indossare indumenti idonei per quel lavoro, come delle scarpe in gomma. Il contatto che l’uomo provocò con la scala - muovendola dal lato opposto - e i fili dell’alta tensione generarono una scarica che non lasciò scampo al ragazzo. Morì in ospedale a Mercato San Severino, dove giunse in stato d’arresto cardiocircolatorio. Il terreno dove avvenne l’incidente era a Pozzillo, nei pressi di Fisciano. Il ragazzo era in compagnia del padre e di alcuni operai. Lo stesso terreno era di proprietà della sua famiglia. Il ricavato di quella raccolta era destinato a persone bisognose in Perù. Al termine dell’udienza preliminare, il Gup Luigi Levita ha rinviato a giudizio l’uomo. Il 46enne, originario di Castellammare di Stabia, dovrà difendersi dal reato di omicidio colposo. Le indagini furono condotte dal sostituto Mafalda Cioncada della Procura di Nocera Inferiore.