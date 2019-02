Fisciano, fototrappole contro gli incivili: linea dura del Comune

Attraverso l'acquisto di fototrappole e la valutazione di nuovi sistemi di sorveglianza, l'Amministrazione comunale di Fisciano continua la sua “guerra” contro i cittadini incivili.

La conferenza stampa

Il bilancio degli ultimi giorni è stato tracciato dal sindaco Vincenzo Sessa: “Abbiamo avviato una serie di controlli per mettere in sicurezza i cittadini e acquistato diverse fototrappole, installate su tutto il territorio e che verranno spostate continuamente. Questo ci ha consentito di individuare incivili che scaricavano abusivamente, senza rispettare l'orario di deposito dei sacchetti né la differenziata. Questi scarichi abusivi, oltre ad essere dannosi per l'ambiente e per tutti coloro che fanno una raccolta differenziata impeccabile, rappresentano - ha spiegato - anche un danno per le tasche del Comune, perché smaltire tutto il rifiuto indifferenziato ha un costo elevato. Tolleranza zero verso gli incivili che arrecano un danno alla nostra comunità. Ringrazio la Polizia Municipale che si è attivata prontamente per questi servizi e gli operatori della Fisciano Sviluppo, oltre che tutti i cittadini che ci danno una mano a migliorare il nostro Comune."

Presente all’incontro anche il comandante della Polizia Municipale Francesco Della Bella: "Quello dei reati ambientali è oggi uno dei temi più importanti. Il nostro impegno è quello di monitorare il territorio, con l'ausilio delle intelligenze artificiali. Stiamo testando una serie di sistemi di videosorveglianza grazie alla vicinanza dell'Amministrazione che ha messo a disposizione fondi di bilancio diretti. Noi saremo duri nella repressione dei reati, non per fare cassa ma perché siamo convinti che anche il rispetto delle regole del Codice della strada determini una sicurezza per la città. Adempiremo all'impegno che il sindaco ci ha dato di rendere questa città più sicura, grazie anche alla creazione di un Nucleo che si occuperà dell'attività investigativa a 360 gradi."