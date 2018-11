Fisciano, Francesco Della Bella è il nuovo comandante dei vigili urbani

Questa mattina ha assunto il ruolo di nuovo comandante della Polizia Municipale di Fisciano, Francesco Della Bella, 42 anni, con una passata esperienza nell’Arma dei Carabinieri. Inoltre è stato per otto anni vice comandante della Polizia Locale e comandante della Polizia Municipale di Forino (AV), insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e dal Consiglio Comunale del Comune di Fisciano della Benemerenza Civica.

Il commento

A lui, dunque, l’Amministrazione comunale ha deciso di affidare il compito di riorganizzare il Corpo della Municipale adeguandolo alle mutate esigenze del territorio, potenziando sicurezza e contrastando illeciti di qualsivoglia genere. Emozionato il neo comandante: “E’ un grande onore essere scelto per questo compito e avere il sostegno dell’amministrazione” sono state le sue prime dichiarazioni, insieme al pensiero per il sindaco Vincenzo Sessa, che da parte sua non ha mancato di comunicare la piena disponibilità dell’Amministrazione per garantire sicurezza e stabilità al territorio. Grazie agli ottimi rapporti di collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri, guidata dal Luogotenente Carmine Gallo e con la Compagnia di Mercato San Severino, diretta dal Maggiore Alessandro Cisternino, il neo comandante intende attivare un rapporto di coordinamento con le forze di polizia statale e le istituzioni.

Il suo pensiero inoltre, è andato ai suoi uomini e ai cittadini di Fisciano, con i quali intende stabilire un rapporto di reciproco rispetto e fiducia. “Riconoscendo le sue doti morali ed umane, siamo sicuri che adempirà alle sue funzioni nel migliore dei modi possibili, nel rispetto delle persone, delle Istituzioni e soprattutto della legge” dichiarano da Palazzo di Città.