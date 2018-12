Furti a Fisciano, ladri in azione in due scuole e al cimitero

Tre furti, in pochi giorni, nel comune di Fisciano. I malviventi, infatti, sono entrati in azione all’interno della scuola elementare situata nella frazione di Gaiano, da dove hanno rubato tre computer. Poi si sono diretti presso la scuola media “Don Alfonso d’Alessio” a Lancusi: da qui hanno portato via una trentina di personal computer utilizzati dagli studenti nei laboratori. Infine, senza alcun indugio, si sono spostati nel cimitero, dove hanno asportato via venti portafiori in rame. Sui tre episodi, ma anche su altri furti avvenuti nelle ultime settimane nel comune della Valle dell'Irno, indagano gli agenti della Polizia Municipale insieme ai carabinieri del comando di Mercato San Severino.