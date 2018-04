Lancusi, inaugurato il nuovo parcheggio con 170 posti auto

E’ stato inaugurato il nuovo parcheggio di Lancusi: oltre 170 posti auto completamente gratuiti, realizzato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Fisciano e la società della famiglia Moccia di Bracigliano. Un’opera che anticipa l’apertura del nuovo centro commerciale “Le Cinque Porte”, in programma per la fine del 2018, ma che ha consentito il recupero di un’area fino a qualche tempo fa completamente abbandonata ed inutilizzata.

Il commento

A tagliare il nastro è stato il sindaco Vincenzo Sessa: “Il nuovo parcheggio garantirà una dignità all’ingresso di Lancusi rendendo libere e percorribili le strade. Ringrazio i tecnici, le maestranze, la “Fisciano Sviluppo” che hanno collaborato affinchè potesse essere realizzato in tempi brevi. Questa è una delle tante opere previste per quest’anno. La nostra idee di amministrazione è quella di non lasciare nessuna frazione indietro”.