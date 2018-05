Fisciano, inaugurato il nuovo parco giochi anche per i disabili

E’ stato inaugurato il nuovo parco pubblico della frazione Penta di Fisciano. Un angolo di verde attrezzato per tutti i cittadini e soprattutto i bambini della Valle dell’Irno, reso possibile grazie al coinvolgimento di alcune importanti aziende del territorio che hanno sponsorizzato altalene e scivoli, tra cui anche una riservata ai ragazzi diversamente abili.

Il commento

A tagliare il nastro è stato il sindaco Vincenzo Sessa: “Un grazie di cuore ai partner Banca Montepruno, Fisciano Sviluppo, Cps e Meca Srl per il loro contributo, all’associazione il Pentagono per la splendida gestione dei giardini, che, ricordo, sono pubblici e quindi al servizio di tutta la comunità. Col contributo di tutti per una città sempre più bella, sempre più forte!”.