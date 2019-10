Fisciano, inaugurata via Emiliano D’Auria: presente il sindaco Sessa

Una toccante cerimonia per ricordare un giovane di Fisciano, Emiliano D’Auria, tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale, nel 1994, ma rimasto sempre nel cuore e nel ricordo di una intera comunità.

L'inaugurazione

E così, questa mattina, la nuova arteria stradale, realizzata nei pressi della villa comunale del centro della Valle dell’Irno, porta il nome di Emiliano, che i suoi amici di allora hanno voluto ricordare con una maglietta. La strada collega via Roma al parcheggio di via Primo Maggio, anch’esso interessato da lavori di messa in sicurezza. Al taglio del nastro presente il sindaco Vincenzo Sessa: “L’Amministrazione con tale gesto vuole ricordare il nostro giovane scomparso prematuramente ma sempre presente nei nostri cuori”.

