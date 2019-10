Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro a Fisciano: 22enne a processo

Dovrà difendersi in un processo un 22enne che, nell’aprile del 2017, si schiantò con la sua automobile contro un muro nei pressi dell’Università degli Studi di Fisciano.

Il fatto

Il giovane, subito dopo l’impatto, fu condotto al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per farsi medicare e, durante gli accertamenti di rito, fu trovato con un tasso alcolemico rilevato in 1,23g/l. A ricostruire la dinamica furono i carabinieri. Sul ragazzo pende anche l’aggravante di essersi messo alla guida della vettura in stato di ebbrezza nei primi tre anni dal conseguimento della patente.