Fisciano, partono i lavori per 6mila metri quadrati di asfalto sulle strade

Sono iniziati questa mattina e si concluderanno nella giornata di venerdì 1 giugno i lavori, a Fisciano, per 6 mila metri quadri di asfalto per la messa in sicurezza di arterie comunali (tra cui via Roma). A controllare l’avvio degli interventi, insieme ai quali è prevista anche la costruzione di nuovi marciapiedi, il sindaco Vincenzo Sessa che ha annunciato anche un altro importante progetto, legato ai fondi della Regione Campania.

L’annuncio

Il primo cittadino della Valle dell’Irno ha comunicato che l’amministrazione ha presentato un progetto per un bando regionale sulla riqualificazione e messa in sicurezza delle strade per un importo complessivo di 2 milioni e 600 mila euro.