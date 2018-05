Fisciano, parte la manutezione straordinaria delle strade cittadine

Partiranno nella mattinata di lunedì 28 maggio gli interventi straordinari per la manutenzione della viabilità comunale nella zona di Fisciano.

I dettagli

Ad essere interessate le principali arterie di collegamento del centro della Valle dell’Irno che ha dovuto attendere, qualche settimana in più, a causa delle avverse condizioni meteo per l’avvio dei cantieri. Miglioramento della sicurezza ed un restyling completo per le più importanti strade del centro di Fisciano, mentre il sindaco Vincenzo Sessa è ancora in attesa di una risposta, da parte dell’amministrazione provinciale, per le arterie stradali di proprietà di Palazzo Sant’Agostino, per le quali potrebbero anche essere avviati i lavori in danno della Provincia di Salerno. Con gli interventi di manutenzione della viabilità l’amministrazione comunale di Fisciano ha l’obiettivo di dare una risposta alle tante sollecitazioni di cittadini ed automobilisti che, negli ultimi mesi, avevano evidenziato i problemi di alcune arterie stradali.