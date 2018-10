Fisciano, al via il nuovo impianto di pubblica illuminazione a led

Il comune di Fisciano sarà interamente illuminato a led. Nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Sessa ha firmato il contratto per l’efficientamento energetico di tutti gli impianti di pubblica illuminazione e per la realizzazione di nuovi tratti nelle zone sprovviste. In particolare nelle frazioni collinari e nel tratto tra Fisciano e Gaiano. L’inizio dei lavori è previsto entro fine anno.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: “Il risultato è stato raggiunto dopo oltre un anno e mezzo di pratiche burocratiche. E avremo due vantaggi: una città più illuminata e un risparmio per le casse comunali, in quanto questo progetto è totalmente finanziato dalle bollette dell’energia elettrica, che saranno girate alla società che ha vinto la gara”.