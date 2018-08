Fisciano, partono i lavori per la prima rotatoria del Parco "Cinque Porte"

Ancora una volta la collaborazione tra pubblico e privato, nel Comune di Fisciano, consente di velocizzare i tempi per la realizzazione di importanti opere strategiche per la viabilità: lunedì 27 agosto, alle 10.30, nella zona di Lancusi, partiranno i lavori per la creazione del nuovo sistema di mobilità per raggiungere il Parco Commerciale ”Cinque Porte” del Gruppo Moccia di Bracigliano. All’avvio dei lavori saranno presenti rappresentati del Comune, della ditta addetta ai lavori e del Gruppo Moccia.