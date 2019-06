Fisciano, partono i lavori in via Gipo Viani: soddisfatto il sindaco

Hanno preso il via, sotto lo sguardo attento del sindaco Vincenzo Sessa, i lavori per il rifacimento dell’asfalto nei pressi di Via Gipo Viani a Fisciano. E’ la zona dove si trova lo stadio “Vittoria”, che è stato totalmente riqualificato grazie ai fondi ottenuti dalle Universiadi 2019.

I lavori

Si tratta di un altro intervento di restyling che riguarda il territorio del Comune di Fisciano, grazie ai numerosi fondi regionali e governativi che sono stati intercettati dall’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Sessa.