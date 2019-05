Fisciano, al via i lavori per la villa comunale: previsti nuovi posti auto

Sono iniziati i lavori di ammodernamento e potenziamento della viabilità interna a Fisciano Capoluogo. L’intervento complessivo ha come obiettivo primario la riduzione dei disagi per i residenti e la garanzia di un regolare scorrimento dei flussi di macchine che attraversano il territorio, in particolare nei pressi dell'Università degli Studi.

La precisazione

Nell'ambito dello stesso cantiere è prevista la realizzazione di nuovi posti auto e il restyling della villa comunale : "Non la distruggiamo affatto - precisa il primo cittadino Vincenzo Sessa - Ma verrà totalmente riqualificata anche perchè è stata realizzata più di 50 anni e noi vogliamo renderla più accogliente per studenti e famiglie. Siamo conservatori nei valori ma vogliamo progredire in termini di idee",