Fisciano, al via i lavori nella villa comunale e in via Roma

E’ stato il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, accompagnato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Giuseppe Vertullo, ad illustrare le caratteristiche dei nuovi interventi urbanistici che riguarderanno il capoluogo.

I dettagli

Sono partiti, infatti, i lavori del secondo lotto che prevedono l’adeguamento strutturale di via Roma con la realizzazione dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche presso la Villa Comunale. “Andiamo avanti con questi interventi - ha spiegato il primo cittadino - per assicurare una migliore vivibilità ai residenti, agli studenti dell’università che alloggiano nel nostro territorio e per andare incontro alle esigenze dei commercianti”.