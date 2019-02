Fisciano, nascondeva 10,5 chili di marijuana in garage: arrestato spacciatore

Gli agenti della Squadra Mobile-Sezione Antidroga di Salerno hanno intercettato, verso le 18.30 di ieri, all’uscita autostradale di Fisciano, nella zona dell’Università, un’automobile con targa spagnola guidata da un uomo, già noto come spacciatore di sostanze stupefacenti.

Il pedinamento

Per questo, insospettitisi, lo hanno seguito fino alla città di Fisciano, dove l’uomo si è fermato in una strada della zona residenziale, in prossimità di uno stabile. Poi è entrato a piedi nell’area sottostante l’edificio, all’interno di box condominiali. A quel punto è scattato il blitz. E così i poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre frugava in un borsone in cordura di colore nero, dove erano nascosti 10 bustoni di cellophane trasparente contenenti quella che poi è risultata essere sostanza stupefacente di tipo marijuana, di diversa ed elevata qualità, per un peso complessivo di 10,584 kg. Dopo le formalità di rito, lo spacciatore è stato rinchiuso, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nella Casa Circondariale di Salerno – Fuorni, in attesa del giudizio di convalida

