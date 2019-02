Addio a Pasquale Simone, lo storico fiorista della Valle dell'Irno

Fiori come arte, per una intera vita: quella che Pasquale Simone, storico fiorista della Valle dell’Irno, ha dedicato al suo lavoro, vissuto come una vera e propria missione.

Il dolore

Ieri Simone ha lasciato la sua famiglia e la comunità alla quale, per tanti anni, ha dedicato impegno quotidiano per rendere particolare ogni ricorrenza: dai matrimoni ad un semplice compleanno. I funerali del “fiorista della Valle dell’Irno” si terranno oggi alle 16 nella chiesa di San Martino di Lancusi (Fisciano) dove quanti lo hanno conosciuto potranno dedicargli un ultimo saluto.