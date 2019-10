Smascherati altri incivili a Fisciano: "La tolleranza è pari a zero"

Altri incivili smascherati nel territorio comunale di Fisciano. Cittadini che, senza rispettare le regole della raccolta differenziata, abbandonano rifiuti in strada. E così, grazie alle telecamere installate lungo diverse strade, l’amministrazione comunale, tramite gli agenti della Polizia Municipale, sta continuano a punire con multe salate i trasgressori.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Vincenzo Sessa che pubblica su Facebook le foto di alcuni incivili: “Come avevamo preannunciato più volte, stiamo utilizzando ogni strumento possibile per smascherare questi barbari che non rispettano le regole della nostra città. Abbandonare rifiuti è sintomo di inciviltà e di menefreghismo messo in atto da chi non si accorge di danneggiare, oltre che l’ambiente e il proprio territorio, anche sé stesso. La tolleranza è pari a zero!”.

