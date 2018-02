Fisciano, studenti bloccati all'Università per la neve

Enormi disagi, questa mattina, all’università di Salerno, dove, nonostante il gelo e la neve, erano previste normalmente le lezioni. Soltanto alle 10.30 – ci fanno sapere alcuni studenti – è stata comunicata la chiusura dell’ateneo proprio a causa del maltempo. Anche a Fisciano, infatti, ha iniziato a nevicare con inevitabili ripercussioni soprattutto sulla viabilità. Molti studenti, docenti e personale amministrativo sono rimasti bloccati sia per la presenza della neve sulle arterie stradali sia per l’assenza di alcuni autobus, la cui partenza è prevista in altri orari.

La nota della Cisl

"Una Governance dell’Ateneo salernitano che si fa trovare impreparata nel primo giorno di vero maltempo abbattutosi sul nostro paese e sul nostro territorio non è degna di guidare un’Università che si vanta di essere una delle migliori del Mezzogiorno d’Italia e di sfidare i migliori Atenei d’Europa". Questo il commento di Pasquale Passamano, responsabile provinciale CISL Università Salerno. La nota stampa prosegue con la ricostruzione dei disagi mattutini: "Migliaia di studenti e lavoratori bloccati per ore sulle autostrade A3 e A30 e sul raccordo autostradale Avellino-Mercato S Severino-Salerno, senza ricevere notizie certe sulle condizioni della viabilità da e per i campus universitari (Fisciano e Baronissi) e senza un minimo di assistenza da parte degli organi accademici e gestionali dell’Ateneo salernitano, a partire dal Rettore e Prorettore e per finire al Direttore Generale. Probabilmente negli ultimi giorni non hanno avuto la possibilità di seguire i telegiornali o altri organi d’informazione per rendersi conto di quello che stava per succedere nel nostro paese e più in particolare sul nostro territorio. Non sapevano che per stamattina, lunedì 26 febbraio 2018, presso l’Università degli Studi di Salerno erano state programmate sedute di laurea, con studenti e familiari costretti a viaggiare tutta la notte per raggiungere i campus universitari. La prima decisione ufficiale è arrivata da parte del Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa alle 9.30 - quando la frittata era già fatta - che ha pubblicato su facebook, dopo un colloquio telefonico con i vertici della CISL Università di Salerno un’ordinanza sindacale per la chiusura del Campus di Fisciano".

