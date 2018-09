Fisciano, presentato il nuovo "Piano Mobilità": ecco i dettagli

Parte ufficialmente il nuovo piano mobilità dedicato al trasporto pubblico locale nel comune di Fisciano. Questa mattina la presentazione, a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Vincenzo Sessa e del consigliere comunale Franco Gioia.

I dettagli

A rivendicare il lavoro svolto dall’Ente è stato il primo cittadino: “Dal 12 settembre partirà il nuovo piano mobilità che ha visto un enorme sacrificio da parte del Comune in termini economici, circa 55mila euro investiti, per garantire ai cittadini, soprattutto quelli delle frazioni alte, un servizio importante”. Ad illustrare i dettagli degli interventi realizzati, invece, è stato il delegato ai trasporti Gioia: “Oggi è un giorno importante per il Comune di Fisciano perché dopo un anno di discussioni e dibattiti siamo riusciti ad ottenere un risultato importante per la comunità. Dal 2011 con il taglio ai trasporti da parte della Regione e della Provincia, il nostro servizio urbano, la linea 55, che doveva collegare le frazioni tra loro e con i comuni limitrofi, era pari a zero per il Comune. Avevamo 4 corse per il trasporto urbano”.

Non solo. “Dal 12 di settembre – ha aggiunto Gioia - partirà il nuovo servizio che è stato potenziato: ci saranno 7 corse durante l’arco della giornata a partire dalle 7.30 del mattino fino alle 20.30 che collegheranno l’intero territorio comunale. Le frazioni Carpineto, Villa, Settefichi, Soccorso e Nocelleto saranno collegate al terminal bus dell’Università degli Studi di Salerno. Il secondo terminal bus sarà situato all’interno del polo scientifico del Campus di Baronissi. Inoltre è stato confermato il servizio di trasporto relativo alle corse scolastiche: c’è un collegamento fisso che parte da Gaiano e giunge alle scuole di Baronissi centro e Caposaragnano” ha concluso il consigliere comunale.

