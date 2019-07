Fisciano ricorda il "boss" Maurizio: presidio di cittadini e commercianti

Fisciano si prepara a chiedere giustizia per Maurizio detto “il boss”, un simpatico meticcio che, da tempo ormai, viveva in strada. E, precisamente nei dintorni di via del Centenario a Lancusi.

La storia

Il cane, amato e conosciuto dai residenti, è stato accalappiato lo scorso 18 giugno per essere rinchiuso in un canile della provincia di Salerno. Dopo due settimane, però, è deceduto provocando un immenso dolore a quanti lo conoscevano e soprattutto ai volontari dell’associazione “Gli invisibili di Mamma Anna” di Baronissi che, adesso, chiedono di fare luce sul decesso. Domani (domenica 7 luglio) alle 19 – si legge sul profilo Facebook dell’associazione – è in programma un presidio proprio in via del Centenario di Lancusi, all’altezza del pastificio “Il Mattarello” dove cittadini, commercianti e volontari ricorderanno il cucciolo scomparso, forse, troppo presto.