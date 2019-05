Rubinetti a secco nel comune di Fisciano: i disagi

Disagi in vista nel comune di Fisciano, dove sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 20 del 10 maggio 2019 alle ore 8 del giorno successivo. La zona interessata è quello dell’Università degli Studi.

L’avviso

Dalla Protezione Civile fanno sapere che “alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti”. Per chi volesse ulteriori informazioni può consultare il sito web oppure telefonare al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.