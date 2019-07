Fisciano, entra in funzione una delle spazzatrici più ecologiche al mondo

Da qualche giorno a Fisciano è entrata in funzione una delle prime spazzatrici-lavastrade più ecologiche al mondo. Ad annunciarlo, sul suo profilo Facebook, è il sindaco Vincenzo Sessa.Si tratta, in particolare di una spazzatrice alimentata completamente a metano “nel rispetto totale dell’ambiente e dei suoi cittadini”. “Minore inquinamento acustico e zero inquinamento da polveri sottili.

Andiamo avanti in questa direzione” conclude il primo cittadino della Valle dell’Irno.

Gallery