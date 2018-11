Fisciano, sport per i meno abbienti: siglato un protocollo tra Comune e associazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Intesa tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni sportive e culturali del territorio di Fisciano per la promozione delle attività sportive Il Comune di Fisciano sigla un protocollo d’intesa, per lo svolgimento delle attività sportive per persone meno abbienti con la collaborazione delle Associazioni sportive e culturali del territorio. I dettagli sono emersi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città.

I ragazzi, previa iscrizione sul sito del Comune, dovranno fornire il loro Isee per poter partecipare e concorrere a titolo gratuito alle varie attività. “Si tratta di un altro passo avanti verso l’inclusione per cercare di non lasciare indietro nessuno e far sì che possa nascere una passione o un hobby educativo tra i più piccoli. Ringrazio, in primo luogo, tutte le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa. Ringrazio il Presidente della Pro Loco Aliberti perché ci sostiene nelle varie attività che mettiamo in campo e il Presidente Teresa D’Auria che ha la delega alle Politiche Sociali” ha dichiarato il sindaco Vincenzo Sessa. Teresa D’Auria, presidente del Consiglio Comunale con delega alle Politiche Sociali, ha aggiunto: “Questa è una ulteriore convenzione messa in campo dal Comune in un’ottica di Welfare comunitario perché l’Ente, oggi, non riesce da solo a sopperire alle problematiche del territorio. C’è bisogno di lavorare in rete con tutti gli attori che a vario titolo si occupano del sociale: tra questo una menzione speciale va alle Associazioni. Le iniziative sostenute dalle associazioni sportive e culturali saranno destinate alle fasce meno abbienti”.

Elenco associazioni che hanno sottoscritto la convenzione



Soul theatre Club scherma Polisportiva roalpe Pro loco Polisportiva energia Associazione Ritmica sitri Società cooperativa gran concerto bandistico città di FISCIANO Associazioni il pentagono CUS SALERNO