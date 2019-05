Fisciano, si colpisce con tre coltellate: è morta la studentessa di Medicina

Non ce l'ha fatta E.D.C. , la 25enne studentessa di Gaiano, vicino Fisciano, che lo scorso 1 maggio aveva tentato di uccidersi, colpendosi con ben tre coltellate. Due all'addome e una alla gola, superficiale. La ragazza è deceduta questa mattina, al Ruggi di Salerno, poco dopo le 12. La giovane, che frequentava la facolta' di Medicina all'Universita' degli Studi di Salerno, era stata trovata da un familiare che aveva poi allertato il 118. Operata d'urgenza dai medici dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", era poi stata trasferita nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni di salute erano apparse da subito molto gravi. Da un primo intervento, la giovane aveva riportato lesioni epatiche e gravi, di tipo addominale. La studentessa non aveva lasciato alcun biglietto. Era stata trovata dai familiari, a terra, con sangue sparso all'altezza della pancia e per terra. Le prime ipotesi su quel gesto - stando alle indagini dei carabinieri - furono collegate ad uno stato di depressione del quale avrebbe sofferto la giovane.