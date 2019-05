L'ultimo saluto alla studentessa di Gaiano: "Sei il nostro angelo custode"

Dolore e sentita commozione per l'ultimo saluto alla studentessa di Gaiano, iscritta alla facoltà di Medicina, deceduta qualche giorno fa, all'ospedale Ruggi di Salerno per delle ferite auto inflittesi all'addome. Una composizione di fiori è stata messa ieri, sulla bara bianca, sulla quale hanno lasciato la loro benedizione almeno un centinaio di persone. In prima fila i genitori della venticinquenne, e il fratello. Almeno quindici i sacerdoti sull'altare, diversi i diaconi permanenti ed i cappellani dell'ospedale “Ruggi” di Salerno che erano tra i presenti. A celebrare il rito funebre don Biagio Napoletano, delegato dell'amministratore apostolico monsignor Luigi Moretti, accompagnato dal parroco della chiesa San Martino Vescovo di Gaiano don Gianluca Romano (la chiesa dove E. ha ricevuto i sacramenti) e da don Michele Pecoraro, parroco della Cattedrale di Salerno. Una ragazza speciale, così la ricordano i cugini. «Ci hai offerto la tua bontà, la tua saggezza, la tua semplicità – dicono - Abbiamo beneficiato della tua presenza e dei tuoi gesti d'amore. Abbiamo apprezzato le tue doti e le tue qualità. Hai donato il tuo affettuoso impegno alla comunità parrocchiale. Hai costruito tanto nella tua breve esistenza. Sei un angelo disceso sulla terra per opera del Signore e come un angelo sei volata via. Adesso sei il nostro angelo custode». All'uscita della bara, decine di palloncini bianchi sono stati lanciati verso il cielo.