Fisciano, avvistata la troupe de "Le Iene": curiosità tra gli automobilisti

Tanta curiosità, oggi pomeriggio, a Fisciano, dov’è stato avvistato - riporta Zerottonove - l’inviato de “Le Iene”, il programma televisivo di Italia 1, Giulio Golia, insieme alla sua troupe, nei pressi dello svincolo dell’autostrada.

Il giallo

Non si conoscono ancora i motivi del suo arrivo nel comune della Valle dell’Irno. Fatto sta che la sua presenza non è passata inosservata ed ha suscitato la curiosità di molti automobilisti. Nei giorni scorsi, sempre Golia, si è recato nel Cilento, precisamente a Pollica, per registrare un servizio sull’omicidio dell’ex sindaco Angelo Vassallo.