Tentato suicidio lanciandosi da un ponte a Fisciano: uomo salvato in extremis

Tragedia sfiorata, questa mattina, dove un uomo ha provato a togliersi la vita lanciandosi da un ponte situato nella frazione Penta di Fisciano.

Il caso

Tempestivo - riporta Zerottonove - l’intervento di un operatore sanitario di un’associazione di volontariato che, proprio in quel momento, era in zona. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale. L’uomo è stato condotto al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per le cure mediche del caso. Non si conoscono i motivi che hanno spinto l'uomo a compiere tale gesto.